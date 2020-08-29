فحص طبي للاعبي مركز شباب تلا قبل العودة للتدريبات

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تلقى مركز شباب تلا، موعد إجراء التحاليل الطبية، للكشف عن فيروس كورونا، من جانب اللجنة الخماسية، التي تدير الإتحاد المصري لكرة القدم.

وتقرر خضوع اللاعبين والجهاز الفني، لفريق تلا، للفحوصات والتحاليل الطبية، في التاسعة من صباح الثلاثاء المقبل، في مركز شباب تلا، من جانب اللجنة الطبية، التابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع إتحاد الكرة.

وكان الاتحاد، قد أخطر الأندية بالقسم الثالث، بمواعيد إجراء التحاليل، تمهيداص للعودة للتدريبات الجماعية، قبل إستكمال الموسم الحالي، حيث يتبقى لكل فريق ثلاث مباريات قبل ختام الموسم الحالي.

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