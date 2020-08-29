غدا.. وزير الخارجية يلتقى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:48 م
ارشيفية
ارشيفية
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يلتقى سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة غداً الأحد، مع ستيفاني ويليامز، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة.

وكانت قد وصلت الجمعة، ستيفاني ويليامز، إلى القاهرة في زيارة تستغرق عدة أيام.

حيث من المقرر أن تلتقى وليامز، خلالها مع عدد من المسئولين المصريين من الجهات المعنية بالشأن الليبي لمناقشة تطورات الأزمة الليبية وسبل دفع العملية السياسية هناك.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية فى ليبيا، المنددة بالظروف المعيشية المتدهورة، والفساد المستشرى فى البلاد التى تعانى ويلات النزاعات المسلحة، والمطالبة برحيل فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، المنهية ولايتها، وميليشياته، والمرتزقة المسلحين الذين دفعت بهم تركيا إلى ليبيا للاقتتال، ومعاونة ميليشيات السراج فى مواجهة الجيش الوطنى الليبى.

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وزير الخارجية ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الوضع فى ليبيا

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