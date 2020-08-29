الآن.. نتيجة المرحلة الأولى للقبول بالمدرسة الفنية للطاقة النووية بالضبعة

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:02 م
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
ريم محمود
Advertisements
اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، نتيجة امتحانات المرحلة الأولى للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2021/2020.

ويمكن للطلاب معرفة نتيجتهم عبر الرابط التالي من هنا

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من جميع محافظات الجمهورية والراغبين في الالتحاق بهذه المدرسة خلال الفترة من 9 إلى 19 يوليو لأداء امتحانات المرحلة الأولى للالتحاق بمدرسة الضبعة.

وقد تقدم لأداء امتحانات المرحلة الأولى عدد 6652 طالب وأدى امتحان القبول الإلكتروني عدد 3700 طالب فقط ممن انطبقت عليهم شروط التقدم، وتم إجراء الامتحانات بمراكز التطوير التكنولوجي بالمحافظات أيام 26 و27 يوليو الماضي وكذلك يوم 9 أغسطس.

وقد تم إعداد اختبارات القبول من خلال السادة الخبراء التربويين بالوزارة بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتم تقييم الاختبار بواسطة خبراء في التقييم بما يحقق المفاضلة العادلة بين الطلاب لاختيار الطلاب الأعلى في التقييم، حيث سيكونوا مؤهلين للدخول في المرحلة الثانية من الاختبارات والتي سيتم إجراؤها بإحدى المؤسسات العسكرية العريقة، ليتم بعدها تحديد الطلاب المقبولين نهائيًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة تربية والتعليم الفني طارق شوقي وزير التربية والتعليم بوابة الفجر المرحله الثانيه المرحله الاولى المدرسة النووية بالضبعة الفجر

أخبار تهمك

الزمالك يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بارتوميو يعترف بأحقية رحيل ميسي بشكل مجاني عن برشلونة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

3 نجوم يقتربون من الرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعة و 22 دقيقة

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير الثلاثي المعار

منذ أقل من ساعة

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على شرط فرجاني ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة بيراميدز المُنتظرة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

3 أشياء يستفيد بها مانشستر سيتي في حالة تعاقده مع ميسي

منذ أقل من ساعة

برشلونة يرد على إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع السيتي مقابل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

الخلافات تعصف بحكومة الوفاق.. الأسباب الحقيقية وراء إيقاف وزير الداخلية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

منذ ثلث ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف جوهرة المقاولون بعد التألق أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

التعليم تعتمد نتيجة القبول للصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين

بعد قبول 75 طالب.. أبرز المعلومات عن مدرسة الضبعة النووية

فتح باب التقدم للقبول بالمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية

تعرف على شروط قبول الطلاب بمدرسة الطاقة النووية بالضبعة

شروط وتفاصيل الالتحاق بمدرسة الطاقة النووية

"الفئات والشروط".. تعرف على كيفية التقديم لمدرسة الطاقة النووية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:58 م

الخلافات تعصف بحكومة الوفاق.. الأسباب الحقيقية وراء إيقاف وزير الداخلية

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

03:29 م

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

06:30 م

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير الثلاثي المعار

06:00 م

حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف جوهرة المقاولون بعد التألق أمام الزمالك

04:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى