تشكيل بيراميدز لمواجهة أسوان

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض به مباراة أسوان في الدوري الممتاز مساء اليوم.

ويحل بيراميدز ضيفا على الإنتاج الحربي في السادسة من مساء اليوم، على استاد الشرطة بالعباسية، في إطار مباريات الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - عبد الله بكري - رجب بكار - محمد حمدي

خط الوسط: محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر- نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان - محمود حمادة - أحمد أيمن منصور - دودو الجباس - إسلام عيسى - محمد فتحي - عمر العيوني - محمد عطوة - إيريك تراوري

فيما خرج من قائمة المباراة، طارق طه والحارس الشاب عبد الرحمن أيمن.