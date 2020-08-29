النني أساسيًا.. أرتيتا يُعلن تشكيل آرسنال لمواجهة ليفربول في نهائي كأس الدرع الخيرية

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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أعلن المدرب الاسباني ارتيتا المدير الفني لنادي أرسنال عن التشكيل الرسمي الذي سيواجه نادي ليفربول بعد قليل على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى بطولة الدرع الخيرية.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة.

وشهدت التشكيلة الرسمي لنادي أرسنال التي جاءت كالتالي تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد النني أساسيا:

حراسة المرمي: لينو.

خط الدفاع: بيرلين، دافيد لويز، تريني، هولدينج.

خط الوسط: محمد النني، تشاكا، ساكا.

خط الهجوم: أوباميانج، نكيتا، نيلز.

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محمد صلاح محمد النني ليفربول النني آرسنال

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