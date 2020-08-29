عبد الغفار: 90 مليار جنيه حجم الاستثمارات في التعليم العالي (فيديو)

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للمشاريع في مجال التعليم في مصر وتوجيه الاستثمارات في مجال التعليم العالي والبحوث العلمية.





وقال عبد الغفار خلال كلمته في المؤتمر الصحفي اليوم السبت "الشكر إلى الرئيس على الدعم اللامحدود لتحقيق آمال وأحلام الأجيال واهتمامه بدور العلم والعلماء ولولا الدعم وتذليل الصعاب ما كان لنا أن نرى هذه الانجازات في هذا الوقت القياسي".





وأضاف "على مدار 110 سنة، لم نشهد تطور في عدد الجامعات الحكومية بالقدر الكافي الذي يتماشى مع الزيادة السكانية، ولكن خلال السنوات الأخيرة تم زيادة عدد الجامعات الحكومية إلى 27 جامعة، 32 جامعة خاصة و3 جامعات أهلية بالإضافة إلى الجامعات الدولية والتكنولوجية الجديدة".



