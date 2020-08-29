أتلتيكو مدريد ينقض على مهاجم برشلونة









يستهدف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، التعاقد مع لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





ووفقاً لصحيفة " أس " فإن ألروخيبلانكوس يستهدف التعاقد مع مهاجم البلوغرانا من أجل تدعيم خط الهجوم الموسم المقبل بعد اقتراب رحيل دييغو كوستا.





ويراقب دييغو سيميوني المدير الفني لاتلتيكو اخر مستجدات المهاجم الاوروغوياني مع برشلونة، حيث يستهدف المدرب الأرجنتيني التوقيع مع سواريز مهاجم في صفقة إنتقال حر.





وبات سواريز خارج حسابات المدير الفني الهولندي رونالد كومان، وذلك على هامش المشروع الجديد الذي ينوي النادي إقامته، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني.



