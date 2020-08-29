البابا تواضروس يستقبل أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:27 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر.

وفى سياق متصل استقبل قداسة البابا تواضروس صباح أمس نيافة الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا.

عرض نيافته خلال اللقاء، تقريرًا حول الخدمة في الإيبارشية والمشروعات الكنسية الجديدة في أمستردام ولاهاي، والاحتياج إلى آباء كهنة لتغطية احتياج الخدمة بين كنائس الإيبارشية.

ومن جهته اطمأن قداسة البابا على سلامة الخدمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أهمية استمرار متابعة كافة الإجراءات الصحية الواجبة لمواجهة هذه الجائحة.

ويعلن دير السيدة العذراء مريم (السريان) بوادي النطرون عن استقبال الزائرين من مستقلي السيارات الملاكي والميكروباص فقط.

واستئناف خلوات الآباء الكهنة، بموحب حجز مسبق على واتس اب رقم 01276006061 وذلك ابتداءًا من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020.

ويعتذر الدير عن استقبال الشباب للخلوة مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية: ارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي،الامتناع عن المجئ للدير لمن يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم، أو السعال أو التهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأي شكلٍ من الأشكال.

وفى سياق منفصل تنظم وحدة تعليم الصم التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر تدريب "مونتسورى" وذلك بمقر وحدة الصم بمنطقة مصر القديمة، يستهدف التدريب 14 مدرسة بداية من 3 سبتمبر حتى 24 سبتمبر المقبل بواقع 3 مرات خلال الأسبوع إذ يركز التدريب على تحسين جودة التعليم داخل المدرسة للطلاب الصم باستخدام أدوات جديدة. 

مونتيسوري هو منهج تعليمي يؤكد على ضرورة أن تهتم العملية التربوية بتنمية شخصية الطفل بصورة تكاملية في النواحي النفسية والعقلية والجسدية الحركية، لمساعدته على تطوير قدراته الإبداعية وحل المشكلات.

تعمل الوحدة على تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعـم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات. 

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