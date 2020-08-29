موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، منافسه الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر والفيحاء
ويقام اللقاء الذي يجمع بين النصر والفيحاء، مساء اليوم السبت، عند الساعة الثامنة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا ثلث بتوقيت أبوظبي.

ويحتضن مباراة النصر والفيحاء التي تقام غدا السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر أغسطس، أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

موقف الفريقين في جدول الترتيب
ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء
وتذاع مباراة النصر والفيحاء، ضمن منافسات الدوري، على قناة السعودية الرياضية الثانية.

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