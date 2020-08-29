رولا اسير تحتفل بعيد ميلادها بحضور الأصدقاء المقربين (صور)

احتفلت الفنانة رولا اسير، بعيد ميلادها فى جو عائلي وسط الأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني، وذلك داخل إحدى الكافيهات الشهيرة بالمعادي، وظهرت رولا بلوك جديد وبصحبة خطيبها المهندس محمد عبد الفتاح.

الجدير بالذكر أن الفنانة رولا اسير اشتركت فى العديد من الأعمال الفنية من بينها مسلسلات: "كيد النسا" و"العار" و"موعد مع الوحوش" و"الدالي - الجزء الثالث" و"فرح العمدة" و"طيري ياطيارة" وسيت كوم "البنسيون" ومسلسل "السر" بطولة النجوم حسين فهمي ووفاء عامر ونضال الشافعي وغيرهم من النجوم

كما اشتركت فى فيلم "نور عيني" و"بون سوارية" وغيرها من الأعمال.

وشارك الحضور تقطيع التورتة والتقاط الصور التذكارية مع بعضهم، واتسمت أجواء الحفل بالبهجة.