السيسي يشهد افتتاح مسجد الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إزاحة الستار إيذانًا بافتتاح محور المحمودية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.





كما شهد الرئيس السيسي، افتتاح مسجد الشهيد فريق أول عبد المنعم رياض بالإسكندرية.





ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير ٢ للإسكان"، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.



