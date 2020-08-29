رسالة قوية من رضا عبد العال للأهلي والزمالك بشأن بيراميدز

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:00 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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فجر رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق مفاجأة مدية بشأن الفريق الذي يتوقعه لحصد لقب الدوري العام الموسم المقبل.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "اللعيب" مع الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر قناة ام بي سي مصر: "بيراميدز سيتوج بلقب الدوري المصري في الموسم المقبل على حساب الأهلي والزمالك".

وتابع: "يجب على الأهلي والزمالك الاستعداد الجيد لمسابقة الدوري في الموسم، فهناك منافس قوي سينضم لصراع اللقب في الموسم القادم".

وأضاف: "بيراميدز يمتلك المال الكافي للحصول على الصفقات الكبيرة والتي سيتجعله أقوى من الأهلي والزمالك وسيكون اللقب متاحا بالنسبة له".

واختتم: أعتقد أن بيراميدز سيكون الأقرب هذا الموسم لحصد المركز الثاني والتأهل لدوري أبطال إفريقيا رفقة الأهلي".

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رياضة رضا عبد العال بيراميدز الزمالك الاهلي

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