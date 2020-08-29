تعرف على شرط فرجاني ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:33 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
غدير أحمد
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مازال أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك مستمرة خلال الفترة الأخيرة، حيث وضع اللاعب شرطًا جديدًا من أجل الموافقى على تمديد تعاقده مع القلعة البيضاء.


وأخبر وكيل ساسى، خلال مسؤولى نادي الزمالك، خلال إتصالاته مع مسؤولي الفريق برغبة اللاعب في الحصول على 2 مليون دولار فى الموسم لتعويضه عن العرض الخليجى الذى تلقاه مؤخرًا، والذى سيصل قيمته إلى أكثر من ذلك بكثير.


وفي الفترة الحالية يصبح تجديد عقد التونسي فرجاني ساسى من أولويات القلعة البيضاء خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا أنه المطلب الأول بالنسبة للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول بنادي الزمالك.


والجدير بالذكر أن تبديل ساسي فى لقاء المقاولون العرب يعد وجهة نظر فنية، لافتًا إلى أن اللاعب احترمها ولم يثير أى مشاكل.

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