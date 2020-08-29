بعد أنباء الرحيل.. فرجاني ساسي يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

نشر الإعلامي ونجم الزمالك السابق هيثم فاروق صورة تجمعه بنجم الفارس الأبيض الحالي، التونسي فرجاني ساسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وعلق هيثم فاروق على الصورة التي نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ""فرجاني ساسي حبيب الزملكاوية، الزملكاوية يحبوك برشا يعيشك خوي".





الصورة التي نشرها هيثم فاروق محلل قنوات بي إن سبورتس، رد عليها فرجاني ساسي قائلا: "كابتن مصر، حتى أنا بحبهم برشا".





وتأتي هذه الكلمات وسط حالة من الجدل بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى أن فرجاني ساسي سيرحل عن الزمالك سواء إلى بيراميدز اف سي أو الأهلي أو الدوري السعودي.





وكان الزمالك خسر مباراته الماضية في الدوري المصري بهدفين مقابل هدف أمام المقاولون العرب يوم الخميس الماضي.



