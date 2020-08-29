مقتل 10 أطفال وإصابة 4 أخرين جراء صاعقة في أوغندا

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:33 م
صاعقة
صاعقة
وكالات
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أعلنت الشرطة في أوغندا، اليوم السبت، مقتل عشرة أطفال، وإصابة أربعة آخرين بجروح، جراء صاعقة في بلدة بشمال أوغندا، محاذية للحدود مع الكونغو.

 

وذكرت الشرطة الأوغندية، أن أعمار ضحايا الصاعقة تترواح بين 9 أعوام و16 عاما، وكانوا يحتمون من الأمطار الغزيرة في أحد البيوت المسقوفة بالحشائش بعد أن لعبوا كرة القدم في ساحة محاذية.

 

وشرعت عائلات الضحايا بتسلم جثامين أبنائها الجمعة، فيما يجري دفنهم اليوم السبت.

 

ويذكر أن صواعق البرق تشيع في أوغندا خلال موسم الأمطار، ويحدث أن تودي بحياة الأطفال بما في ذلك خلال وجودهم في المدارس التي لا تتوفر في جميعها بالضرورة الشروط اللازمة للسلامة، لاسيما في المناطق الريفية النائية.

 

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