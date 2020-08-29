الأمم المتحدة: الشعب الليبي بحاجة إلى حكومة تمثله بشكل ملائم

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:37 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم السبت، إن الشعب الليبي بحاجة إلى حكومة تمثله بشكل ملائم.

 

وأضافت الأمم المتحدة، في تصريحات نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، أن ليبيا بحاجة ملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة لتلبية تطلعات الشعب، معبرة عن قلقها إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في طرابلس.

 

وتواصل المظاهرات ضد الوفاق ورئيس الحكومة فايز السراج في طرابلس منذ نحو أسبوع، ينديدا فيها المتظاهرين بفساد وتردي الأوضاع وإهدار الأموال على المرتزقة الذين أتت بهم تركيا إلى ليبيا فضت الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق بالقوة المظاهرات في ميدان الشهداء بوسط العاصمة طرابلس.

 

وأعادت الميليشيات نشر عناصرها داخل المدينة وضواحيها وأقامت سلسلة بوابات أمنية ونقاط تفتيش على الطرق الرئيسية والفرعية، وفقُا لما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

 

وندد بيان لـ"حراك أغسطس" بنشر الميليشيات المسلحة في شوارع طرابلس واستمرار عمليات الاعتقال ومداهمة منازل المحتجين، مطالبا بالإفراج عن المعتقلين الذين وصل عددهم إلى 600 ليبي.

 

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