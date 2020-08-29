13 معلومة عن المشروعات التي يفتتحها "السيسي" بالإسكندرية.. تعرف عليهم

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يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، وكذلك مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن تلك المشروعات التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسكندرية حاليا:



مشروع بشاير الخير 2:

1- مشروع بشاير الخير المرحلة 2 يأتي ضمن أكبر مشروع للقضاء على العشوائيات فى تاريخ مصر.



2- يقع في منطقة كرموز؛ أحد أقدم الأحياء الشعبية والتي تعد أصل مدينة الإسكندرية وأقدم مناطقها، وموقعه شمال بحيرة مريوط وغرب محرم بك وجنوب حي اللبان والعطارين.



3- هو المرحلة الثانية لاستكمال مشروع التطوير الحضارى لمنطقة غيط العنب، والذى شملت فيه المرحلة الأولى ١٦٣٢ وحدة سكنية.



4- يتكون بشاير الخير 2 من 37 عمارة بإجمالي 1869 وحدة سكنية كاملة المرافق والفرش والتجهيز توفر الحياة الكريمة لحوالي 10 آلاف مواطن بالإضافة إلى 4 مصاعد كهربائية لكل بلوك سكني بالإضافة إلى مسطح تجاري بمساحة 17 ألف متر مربع يتكون من 338 محلا تجاريا متوسط مساحة المحل 32 مترا تقريبا بالدور الأرضي و13 مولا تجاريا بمساحة 915 مترا مربعا للمول الواحد بالدور الأول علوي وطرق إسفلتية بطول 250 مترا بالإضافة إلى 15 ألف متر مربع أرصفة ومسطحات خضراء.





مشروع تطوير محور المحمودية:

1- مشروع تنمية المحمودية تضمن إقامة محور مروري جديد يضاهي كورنيش الإسكندرية بطول 21.1 كيلو متر، ويسع من 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه، وذلك بردم وتغطية المجرى المائي لترعة المحمودية من خلال خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير.



2- يبلغ طول محور المحمودية 23 كم، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 5 مليارات جنيه، وينقسم المشروع إلى 3 قطاعات يتخللها كبارى لعبور السيارات حيث يتضمن المشروع إنشاء 6 كبارى.



3- يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية تجارية للمشروعات الصغيرة على جانبى الطريق والتى تعمل على توفير الآلاف من فرص العمل.



4- تم تنفيذ أعمال التطهير والردم بالقطاع بطول 7 كم تقريبا، تم إعادة تشكيل القطاع المائي بطول 1.5 كم بدءا من مأخذ ترعة مياه الشرب، تم عمل أساسات 5 كبارى بتصنيع الهكيل المعدنى لها لعبور السيارات، كما تم إزالة التعديات من جانب المحور بالقطاع الاوسط والتجهيز المبدئي لكامل مسار خطوط المواسير بطول 4كم.



5- ربط المحور المروري الجديد بـ ٢٥ محورًا فرعيًا في نطاق الإسكندرية، وسيعمل على تدعيم السياحة الداخلية بحل مشكلة التكدس المروري، وتكوين مجتمعات جديدة صناعية في المناطق ذات الكثافة الضعيفة، فضلًا عن رفع كافة مظاهر التلوث.



محطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب:

1- المشروع لإعادة تأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحى والصناعى ببرج العرب، وتعمل بنظام برك الأكسدة.



2- تم إنشاء 6 أحواض برك أكسدة (3 صرف صناعى، 3 صرف سكنى) وتشمل خطوط الربط 800 مم زهر مرن وغرف المحابس، وإعادة تأهيل 18 حوض بمحطة المعالجة منهم 9 أحواض سكنى و9 صناعى.



3- يشمل المشروع خط انحدار مواسير خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد قطر 1000 مم بطول 4.42 كم من محطة معالجة الصرف وحتى محطة طلمبات ك 34.5.



4- يضم خط الطرد مواسير خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد قطر 1000 مم بطول 10.5 كم، وتكلفته 440 مليون جنيه.

