السيسي: ليس أمامنا بديل سوى الاقتراض و"اما نبني البلد أو نتوقف"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إننا أمام خيارين فيما يتعلق بالمشروعات التي يتم انجازها أما أن نعمل او منعملش، ولو معملناش الدولة ستتراجع وشعبها سيعاني، وليس أمامنا بدائل سوى الإقتراض بأرقام ميسرة".





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، أن هناك حديث كثير عن ارتفاع معدلات الدين العام.





وتابع الناس لابد أن تعلم أننا لا نستطيع التوقف عن الاقتراض، مع الوضع في الاعتبار أن قياسات الدين وإن كانت عالية لكن جهد الدولة لضبط هذا الدين وزيادة حجم الناتج القومي يجعل الدين العام داخل الحدود الآمنة.





ووجه حديثه للمصريين قائلا: "انتبهوا ان تأثيرات كورونا ليست على مصر فقط، وإنما على العالم أجمع"، مناشدًا وزير المالية بالحديث عن موضوع الدين العام، معقبًا: "مش عايزين حد يأثر على فهم المصريين أما نبني بلد أو نتوقف".



