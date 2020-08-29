السيسي: ليس أمامنا بديل سوى الاقتراض و"اما نبني البلد أو نتوقف"

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إننا أمام خيارين فيما يتعلق بالمشروعات التي يتم انجازها أما أن نعمل او منعملش، ولو معملناش الدولة ستتراجع وشعبها سيعاني، وليس أمامنا بدائل سوى الإقتراض بأرقام ميسرة".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، أن هناك حديث كثير عن ارتفاع معدلات الدين العام.

وتابع الناس لابد أن تعلم أننا لا نستطيع التوقف عن الاقتراض، مع الوضع في الاعتبار أن قياسات الدين وإن كانت عالية لكن جهد الدولة لضبط هذا الدين وزيادة حجم الناتج القومي يجعل الدين العام داخل الحدود الآمنة.

ووجه حديثه للمصريين قائلا: "انتبهوا ان تأثيرات كورونا ليست على مصر فقط، وإنما على العالم أجمع"، مناشدًا وزير المالية بالحديث عن موضوع الدين العام، معقبًا: "مش عايزين حد يأثر على فهم المصريين أما نبني بلد أو نتوقف".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير ٢ للإسكان"، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشروعات قومية بوابة الفجر الفجر السيسي الدين العام الاقتراض الإسكندرية أخبار مصر

أخبار تهمك

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على موقف ميسي القانوني في حال الرحيل عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تطورات مفاوضات يوفنتوس لضم سواريز

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي مطلوب في أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

منذ ساعة

الزمالك يرد على إمكانية التعاقد مع رمضان صبحي ورحيل ساسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

سبب فشل الأهلي في ضم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

برشلونة يرد على إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع السيتي مقابل ميسي

منذ 41 دقيقة

الأهلي يفاوض صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

تقارير.. "فيفا" يمنح ميسي بطاقة مؤقتة للمشاركة مع فريقه الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

السيسي يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

رد مفاجئ من الأهلي بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بدء حفل افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية بحضور السيسي

رئيس الوزراء: رؤية 2030 هدفها أن تصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة

رئيس الوزراء: حجم الاستثمارات في البترول بلغت ١,١٦ تريليون جنيه

"شريان الأمل".. السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن محور المحمودية

"المنظر لا يصح".. السيسي يقاطع وزير البترول للتعليق على صورة مشروع (فيديو)

السيسي: التعدي على الأراضي لا يقل خطورة عن سد النهضة (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

برشلونة يرد على إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع السيتي مقابل ميسي

12:01 م

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

09:02 ص

سبب فشل الأهلي في ضم صفقة مدوية

10:31 ص

تعرف على موقف ميسي القانوني في حال الرحيل عن برشلونة

11:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى