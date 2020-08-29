تركيا تجري مناورة عسكرية قبالة قبرص وسط توترات في البحر المتوسط

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
قالت تركيا إنها ستجري تدريبات عسكرية قبالة شمال غرب قبرص على مدى الأسبوعين المقبلين، وسط تصاعد التوتر مع اليونان بشأن المطالبات المتنازع عليها بشأن حقوق التنقيب في شرق البحر المتوسط.

اندلع النزاع طويل الأمد بين تركيا واليونان، وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي، بعد أن اتفق البلدان على اتفاقيات متنافسة على حدودهما البحرية مع ليبيا ومصر، وأرسلت تركيا سفينة مسح إلى المياه المتنازع عليها هذا الشهر.

وقد أجرى الجانبان تدريبات عسكرية في شرق البحر المتوسط، مما يسلط الضوء على احتمال تصعيد الخلاف حول امتداد الجرف القاري إلى مواجهة.

قبل أسبوعين اصطدمت فرقاطات يونانية وتركية كانت تراقب سفينة مسح النفط والغاز التركية Oruc Reis، وقالت وزارة الدفاع التركية إن طائرات F-16 التركية منعت يوم الخميس ست طائرات يونانية من طراز F-16 من دخول منطقة تعمل فيها تركيا.

وأصدرت تركيا مساء الجمعة إشعار نافتيكس تقول فيه إنها ستجري "تدريبات على إطلاق النار" اعتبارا من السبت حتى 11 سبتمبر قبالة شمال غرب قبرص.

وقال كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن الاتحاد يستعد لفرض عقوبات على تركيا يمكن مناقشتها في قمة أواخر سبتمبر ردا على المواجهة بين أنقرة واليونان العضو في الاتحاد الأوروبي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

توترات البحر المتوسط تركيا تدريبات عسكري اليونان

أخبار تهمك

السيسي: ليس أمامنا بديل سوى الاقتراض و"اما نبني البلد أو نتوقف"

منذ 34 دقيقة

برشلونة يرد على إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع السيتي مقابل ميسي

منذ ساعة الا ربع

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يفاوض صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي مطلوب في أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

منذ ساعة و 6 دقيقة

سبب فشل الأهلي في ضم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على موقف ميسي القانوني في حال الرحيل عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تقارير.. "فيفا" يمنح ميسي بطاقة مؤقتة للمشاركة مع فريقه الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

السيسي يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الزمالك يرد على إمكانية التعاقد مع رمضان صبحي ورحيل ساسي

منذ ساعة و 16 دقيقة

رد مفاجئ من الأهلي بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

أردوغان: لن نسمح لدول أخرى باستخراج الغاز فى المياه التركية أو شمال قبرص

تركيا: لن نسمح بالتنقيب عن الغاز في المياه التركية أو شمال قبرص

قبرص تصدر مذكرات لاعتقال طاقم سفينة تنقيب تركية عن الغاز

هبوط طائرة تركية مسيرة شمال قبرص للتنقيب

اليونان: من المحتمل حدوث مواجهة "يونانية - تركية" في المتوسط

اجتماع لمجلس الأمن القومي اليوناني بعد استئناف عمليات التنقيب التركية بالمتوسط

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

برشلونة يرد على إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع السيتي مقابل ميسي

12:01 م

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

09:02 ص

سبب فشل الأهلي في ضم صفقة مدوية

10:31 ص

تعرف على موقف ميسي القانوني في حال الرحيل عن برشلونة

11:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى