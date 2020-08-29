وزيرة الاستثمار السابقة تشارك في منتدى الأمم المتحدة الإنمائي

تشارك الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة، الاربعاء المقبل ٢ سبتمبر ٢٠٢٠ في المنتدى الافتراضي الذي ينظِّمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تحت عنوان "كوفيد-19: تسريع الخطى نحو مجتمع المعرفة".





ويهدف المنتدى إلى خلق حوارات افتراضية لمناقشة مختلف القضايا المعرفية وتسريع الخطى نحو بناء مجتمعات المعرفة وسيطلق مشروع المعرفة مبادرة جديدة تتكوَّن من سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية العملية التي تهدف إلى تزويد الشباب العربي بالمهارات المطلوبة للمستقبل.









وتشارك سحر نصر في جلسة تحت عنوان "بناء مستقبل مشترك منصف وشامل" يوم الاربعاء المقبل الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، بحضور الدكتور لوران بروبست، شريك في مؤسسة "عالم جديد – مهارات جديدة"، وجيوم لا فورتون، خبير اقتصادي أول في شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، ويدير الجلسة، الدكتورة كارولينا بان، زميل باحث بمركز التنمية الدولية (CID)، جامعة هارفارد، وتتحدث الجلسة عن استراتيجية عالمية مستدامة شاملة وإتاحة الفرص من خلال الشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة.











