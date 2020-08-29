رئيس الوزراء: حجم الاستثمارات في البترول بلغت ١,١٦ تريليون جنيه
السبت 29/أغسطس/2020 - 10:39 ص
رقية جمال
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المشروعات التي سيتم افتتاحها اليوم باستثمارات بلغت ١١.٥ مليار جنيه.
وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن حجم الاستثمارات الحالية في قطاع البترول بلغت ١،١٦ تريليون جنيه.
وتابع رئيس الوزراء، أن حجم الاستثمارات في قطاع مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي بلغت ١٢٤ مليار جنيه، موضحًا أنه جاري العمل بقوة في مشروعات رفع كفاءة قطاع مياه الشرب وتحلية مياه البحر".
ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير ٢ للإسكان"، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.
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