اليابان تعلن موعد البت في خلافة آبي

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:11 ص
رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني
وكالات
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أعلن الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان، أنه سيختار خلفا لرئيس الوزراء شينزو آبي في 15 سبتمبر تقريبا بعد إعلان آبي المفاجئ استقالته لأسباب صحية.

 

وأفادت وكالة وكالة "كيودو"، بأن السيناريو الرئيسي هو إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر، في حين قالت وسائل الإعلام إنه سيتم تحديد الشكل والتاريخ يوم الثلاثاء.

 

وقال تارو آسو، نائب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء السابق وهو أيضا وزير مالية آبي، إنه لا يعتزم الانضمام إلى سباق خلافة آبي، وفقًا لوكالة "كيودو".

 

وأعلن آبي، أمس الجمعة، خلال مؤتمر صحفي، قرار استقالته، وامتنع عن تحديد اسم الشخص الذي يفضله لخلافته.

 

ولفتت وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا إلى اعتزامهما ترشيح نفسيهما في حين يعد يوشيهيدي سوغا، كبير أمناء مجلس الوزراء، ووزير الدفاع تارو كونو من بين المرشحين المحتملين.

 

وكان آبي، قال إن تحديد الجدول الزمني لانتخابات الحزب أمر تقرره قيادة الحزب الديمقراطي الحر، لكنه يعتقد أنه سيظل متماسكا صحيا حتى يتم اختيار خليفة له.

 

وعادة يتعين على الحزب إعلان انتخابات قيادته قبل شهر من إجرائها ولكن في حالة أي استقالة مفاجئة يمكن الدعوة لإجراء انتخابات استثنائية "في أسرع وقت ممكن" بين أعضاء البرلمان وفروع الحزب الديمقراطي الحر المحلية.

 

ومن المؤكد فعليا أن يصبح رئيس الحزب الديمقراطي الحر الذي يتزعمه آبي رئيسا للوزراء بسبب أغلبية الحزب في المجلس الأدنى من البرلمان.

 

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