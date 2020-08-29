تطورات مفاوضات يوفنتوس لضم سواريز

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:31 ص
سواريز
سواريز
علي ماهر حلمي
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شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مفاوضات نادي يوفنتوس الإيطالي مع النجم الدولي الاورجوايني️ لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الاسباني لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقالت تقرير صحفية اسبانية أن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي وضعت سواريز كهدف اول لها هذا الصيف للتعاقد معه لتعويض للرحيل المحتمل للمهاجم الدولي الأرجنتيني هجواين.

وأضافت التقارير أن المدرب الإيطالي اندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس قد بلغ هجواين انه ليس ضمن خططه فى الموسم الجديد ويمكنه الرحيل هذا الصيف.

بينما بلغ الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني سواريز انه خارج حسابته فى تشكيلة الموسم الجديد بالبارسا.



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يوفنتوس لويس سواريز رياضة اخبار الرياضة

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