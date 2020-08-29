نجم دجلة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:31 ص
وادي دجلة
وادي دجلة
الفجر الرياضي
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أوضح أحمد رمضان "بيكهام"، لاعب وادى دجلة، حقيقة ما تردد بخصوص مفاوضات الأهلي معه للعودة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل.

وأكد "بيكهام" في تصريحات صحفية أنه لم يتلق أي اتصالات من النادي الأهلي لاستعادة خدماته الموسم القادم، مؤكدًا أنه يتمني العودة مجددا للقلعة الحمراء ولكن بشرط أن يكون ذلك عن طريق ناديه الحالي وادي دجلة.

وأوضح أنه يركز حاليًا في التدريبات والمباريات مع وادي دجلة لرغبته في الحفاظ على مكانه في تشكيلة المنتخب الأولمبي والمشاركة معه في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2021).

وانتشرت أنباء عن مفاوضات النادي الأهلي مع بيكهام لاستعادة جهوده في الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق الأحمر حاليًا، لكن اللاعب نفي تلك الأنباء تمامًا.



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