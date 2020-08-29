الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

دخل مسؤولو الأهلي في مفاوضات مع نادي المقاولون العرب، للتعاقد مع نجم الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية.





ووفقاً لمصدر صحفي مسؤول، فإن الأهلي يسعى للتعاقد مع محمد مجلي، صانع ألعاب فريق المقاولون العرب.





وأوضح المصدر، أن اهتمام الأهلي يأتي بعد تألق اللاعب بصورة لافتة مع المقاولون العرب، والذي ظهر بشدة في لقاء الزمالك الأخير في الدوري المصري أمس، والذي انتهى بفوز المقاولون العرب بهدفين لهدف.





وكشف المصدر، أن عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، أوصى مسؤولو الأهلي بضرورة التعاقد مع اللاعب لتدعيم مركز صانع الألعاب.





وكان اللاعب على رادار الأهلي منذ عامين، حينما كان يلعب مع فريق بني سويف، إلا أن الأحمر صرف النظر عن ضمه، ليذهب للمقاولون العرب.











