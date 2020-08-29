إنها الحرب.. بارتوميو لن يستقيل وميسي يرفض التراجع

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:33 ص
بارتوميو
بارتوميو
علي ماهر حلمي
Advertisements
وجه رئيس نادي برشلونة الاسباني جوزيب ماريا بارتوميو رسالة مباشرة الى النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي انه يرفض الإستقالة من رئاسة النادي الكتالوني.

وقالت تقارير صحفية أن بارتوميو لن يستقيل من منصبه من أجل إرضاء ليو ميسي الذي هدد بالرحيل عن صفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت التقارير أن قرار النجم الدولي الأرجنتيني نهائي بشأن رحيله عن صفوف نادي برشلونة هذا الصيف بسبب أنه لا يؤمن بمشروع النادي الجديد تحت قيادة بارتوميو وكومان.

وكان ميسي قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل هذا الأسبوع حيث بلغ إدارة برشلونة رسميا رغبته فى الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني هذا الصيف.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي رياضة بارتوميو الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

إنها الحرب.. بارتوميو لن يستقيل وميسي يرفض التراجع

منذ ساعة و 8 دقيقة

رد مفاجئ من الأهلي بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي مطلوب في أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تقارير.. "فيفا" يمنح ميسي بطاقة مؤقتة للمشاركة مع فريقه الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

منذ 39 دقيقة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المصري

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. تطور مُفاجئ في مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يعرض ثنائي أجنبي على فايلر لتعويض رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يتخذ الخطوة الأولى من أجل الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. الأهلي يدرس ضم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يفاوض صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 ص

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

07:16 ص

رد مفاجئ من الأهلي بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

05:02 ص

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المصري

08:32 ص

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد (فيديو)

09:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى