بعد أسبوعين من طلاقها.. مي حلمي تفاجئ متابعيها بارتداءها فستان الزفاف من جديد!









وأفادت الأخبار بأن قرار الانفصال جاء عقب وجود بعض من الخلافات بينهما والاختلافات فى وجهات النظر فى كثير من الأمور.

احتفلت الإعلامية مي حلمي، بوصول متابعيها على موقع الصور الشهير إنستجرام لـ ٣ ملايين متابع,وظهرت مي في الصورة بشعر منسدل علي كتفيها في صورة توحي بالغموض نوعاً ما حيث أنها لم يمضي أسبوعين على انفصالها عن المطرب محمد رشاد.وعلقت"حلمي" علي الصورة قائلة : "٣ مليون محبة ٣مليون صاحب وصاحبة أجدع ناس في الدنيا أنتم بحبكم ويخلي لي حبكم ويخليلي جدعنتكم وسؤالكم عليا اللهم ديم المحبة مي حلمي، بتاعة الراديو"يذكر أن مي حلمي، عن زوجها المطرب محمد رشاد في الأسابيع القليلة الماضية وذلك مما أثار فضول الجمهور بسبب إرتدائها فستان زفاف أبيض.