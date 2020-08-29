أوباميانج يقود تشكيل أرسنال المتوقع أمام ليفربول

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:17 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يلتقي اليوم فريقي ليفربول وأرسنال فى نهائي بطولة كأس الدرع الخيرية فى مباراة ستقام على ملعب ويمبلي دون حضور جماهير فى لقاء منتظر بين بطل الدوري الإنجليزي وبطل الكأس.

وستقام مباراة ليفربول وأرسنال فى تنام الخامسة ونصف بتوقيت القاهرة والسادسة ونصف بتوقيت السعودية.
التشكيل المتوقع لفريق أرسنال :-

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: ويليام ساليبا – دافيد لويز – تييرني – سيدريك.

حط الوسط: ويلوك – تشاكا – ساكا.

الهجوم: ويليان – نكيتياه – بيير إيمريك أوباميانج.

وكان ليفربول قد توج بلقب الدوري الإنجليزي البريميرليج الموسم الماضي بينما حقق فريق أرسنال لقب الكأس على حساب مانشستر سيتي.

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