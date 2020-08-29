تقارير.. كوخ بصدد الانتقال لفريق ليدز يونايتد الإنجليزي

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:47 ص
بوابة الفجر
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ذكرت تقارير إعلامية أن روبين كوخ بصدد الانتقال من نادي فرايبورج الأماني لكرة القدم إلى نادي ليدز يونايتد، الصاعد حديث للدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية اليوم الجمعة أن النادي الإنجليزي يجهز ما يقرب من 13 مليون يورو للتعاقد مع كوخ /24 عاما. مع إمكانية زيادة القيمة المالية في المستقبل من خلال مكافآت إضافية.

وكانت مجلة "ذا أثلتيك" الإلكترونية قد تحدثت عن الصفقة المنتظرة في وقت سابق.

ووفقا لمعلومات "كيكر" فإن كوخ ودع زملاءه بفريق فرايبورج.

ولعب كوخ ما يقرب من 80 مباراة في الدوري الألماني (بوندسليجا) سجل خلالها أربعة أهداف.

ولعب كوخ مباراتين مع المنتخب الألماني الأول، كما اختاره يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، في قائمة اللاعبين استعدادا لمباراتي الفريق في دوري أمم أوروبا.

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