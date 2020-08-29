"باشاغا" يعلن موافقته على التحقيق معه ويضع شرطا

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:05 ص
فتحي باشاغا
فتحي باشاغا
الفجر
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أعلن وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية المقال، فتحي باشاغا، موافقته على التحقيق معه، ولكنه اشترط أن تكون الجلسة علنية ومنقولة إعلاميا، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس المجلس الرئاسى الليبى لحكومة الوفاق فائز السراج قرارا اليوم الجمعة، بإيقاف وزير داخلية الوفاق فتحى باشاغا عن العمل، وإحالته إلى التحقيق.

وجاء في بيان للمجلس الرئاسي بهذا الصدد، اليوم الجمعة: "يوقف وزير الداخلية المفوض السيد فتحي علي باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار".

وأضاف البيان أن التحقيق مع الوزير يتم "بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها" في طرابلس ومدن أخرى خلال الأسبوع الماضي.

وكلف السراج، وكيل وزارة الداخلية خالد مازن بتسيير مهام الوزارة.

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