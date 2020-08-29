هاني الناظر: "الكمامة" خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا (فيديو)

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:20 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
داليا الحسين
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قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن مصر ما زالت في الموجة الأولى لفيروس كورونا "كوفيد-19، ولكن في نهايتها، مشيرا إلى التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية جعل الإصابات تزيد مرة أخري.


وشدد "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع على قناة "النهار"، اليوم الجمعة على ضرورة ارتداء الكمامة وغسل اليدين وترك الحذاء على باب البيت، وعدم الأكل من الشارع، أو من طبق واحد أو نفس الزجاجة.

وأشار استشاري الأمراض الجلدية إلى أن الكمامة هي خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، منوها بأن البعض تخلى عن ارتدائها ظنا منه بأن كورونا انتهى.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 807 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 70419 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 98285 حالة من ضمنهم 70419 حالة تم شفاؤها، و5362 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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