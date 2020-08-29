هاني الناظر: "الكمامة" خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن مصر ما زالت في الموجة الأولى لفيروس كورونا "كوفيد-19، ولكن في نهايتها، مشيرا إلى التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية جعل الإصابات تزيد مرة أخري.









وشدد "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع على قناة "النهار"، اليوم الجمعة على ضرورة ارتداء الكمامة وغسل اليدين وترك الحذاء على باب البيت، وعدم الأكل من الشارع، أو من طبق واحد أو نفس الزجاجة.





وأشار استشاري الأمراض الجلدية إلى أن الكمامة هي خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، منوها بأن البعض تخلى عن ارتدائها ظنا منه بأن كورونا انتهى.



