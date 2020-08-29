شاهد.. سفير نيوزيلندا: "أحب المحشي والكشري.. وسعيد بوجودي في مصر"

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:15 ص
سفير نيوزيلندا
سفير نيوزيلندا
أمنية فوزي
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كشف جريج لويس، سفير نيوزيلندا لدى القاهرة، تفاصيل زيارته إلى الإسماعيلية، قائلًا إنه ذهب في زيارة للإسماعيلية واشترى 50 كليوجرام من المانجو، معلقًا: "استمتعت بتجربة الصيد في الإسماعيلية"، لافتًا إلى أن المانجو العويس والسكري من الأنواع المفضلة بالنسبة إليه.

وتابع "لويس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "قمت بنشر تجربتي في مصر عبر تويتر، ونحاول كدبلوماسيين أن نقدم نوعًا من الترفيه للمصريين وللمجتمع".

وأضافت سفير نيوزيلندا لدى القاهرة: "نستورد العديد من الأشياء من مصر، مثل البرتقال والعديد من الفواكه، جربت الكشري والملوخية، وأسعد بهذه الأطعمة اللذيذة في مصر، وأحب المحشي من الأطعمة المصرية، وسعيد جدًا بوجودي في مصر"، لافتًا إلى أن مصر قامت بالعديد من الإجراءات الاحترازية الناجحة لمواجهة كورونا.

هذا، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأيام القليلة الماضية، تغريدات سفراء دول نيوزيلندا وأستراليا وكندا بالقاهرة للحديث عن المانجو المصري وجودتها.

البداية كانت بعد ما نشر سفير نيوزيلندا بالقاهرة تغريدة حول تذوقه المانجو، بعد رحلة ليوم واحد في مدينة الإسماعيلية، كما قدم لسفير أستراليا بالقاهرة بعض من كميات المانجو، الأمر الذي دفع سفير كندا بالقاهرة ليطلب منه الحصول علي هدية مماثلة كما حصل مع السفير الأسترالي.

ولَم يتوقف الأمر عند ذلك، بل نشر سفير نيوزيلندا تدوينة أخرى بعد ذلك لاختيار أفضل أنواع المانجو.

وقال سفير نيوزيلندا بالقاهرة، جريج لويس، في تغريدة علي صفحته الرسمية بموقع تويتر – نشرها منذ ثلاثة أيام-، إن قيامه برحلة ليوم واحد من القاهرة إلى الإسماعيلية وفرت فرصة لتذوق المانجو، الشهير في مصر.

وأضاف أن مصر تمتلك ما يقرب من 100 نوع مختلف من المانجو، وتقوم بزراعة الفاكهة للتصدير منذ 150 عامًا.

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