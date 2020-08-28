اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والمصري

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف الاتحاد المصرى لكرة القدم عن موقفه من تأجيل مباراة النادى الأهلى والمصري والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب غدًا السبت ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وأكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم فى تصريحات تليفزيونية أن لا توجد أى نية لدي الاتحاد فى تأجيل اللقاء.

وقال وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة فى تصريحات عبر برنامج ملعب اون تايم والذي يقدمه الإعلامى أحمد شوبير:" اتحاد الكرة يبذل قصارى جهده من أجل توفير كل الإمكانات الممكنة للأندية و قرار الاتحاد بخصوص (المسحات) تم بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والأندية نفذت التعليمات الجديدة بخصوص فحوصات كورونا".

وأضاف :" ما تردد بشأن إصابة أي لاعب في الأهلي بكورونا غير صحيح، عينات كل لاعبي الأهلي سلبية والدليل مشاركتهم بشكل عادي أمام الجونة، والاتحاد قام بتنفيذ بروتوكول وزارة الصحة الجديد الخاص بفيروس كورونا ولم ننفذ البروتوكول الجديد إلا بعد وصول خطاب رسمي من وزارة الصحة".

وأردف :" لاعبو المصري لم يكملوا الفحوصات المقررة وهناك 5 حالات فقط مصابة بكورونا ،و لا توجد أي نية لتأجيل لقاء المصري والأهلي".

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