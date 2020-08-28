أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل





يدرس أحمد فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، التراجع عن الانضمام لصفوف بيراميدز الذي أعلن التعاقد مع اللاعب بداية من الموسم الجديد 2020-2021، في صفقة انتقال حر.





أحمد فتحي يفكر في البقاء مع الأهلي





كشفت مصادر صحفية مقربة من أحمد فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أنه منذ عدة أيام تحدث فتحي، لأحد المقربين منه أنه على استعداد للعدول عن قرار اللعب لبيراميدز والاستمرار في صفوف القلعة الحمراء.





وأوضحت المصادر أن أحمد فتحي منزعج من قيمة التعاقد مع رمضان صبحي في بيراميدز، ولا يرى مجالا لتقدير يليق به وبتاريخه الكروي.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن هناك اتجاها داخل القلعة الحمراء لاستمرار أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، قائدا للفريق، رغم إعلان إدارة بيراميدز التعاقد مع اللاعب بداية من الموسم الكروي الجديد 2020-2021.





وأوضح المصدر أن فتحي، يرى أنه يعامل معاملة مميزة واحترافية من الأهلي وجماهير القلعة الحمراء منذ إعلان رحيله، إلى بيراميدز.





وأتم المصدر أن أحمد فتحي بات يرحب بالاستمرار مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لما لاقاه من معاملة مميزة من مسئولي القلعة الحمراء.



