وثائق سرية جديدة تفضح تجسس تركيا على اليونان (فيديو)

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ويعود تاريخ الوثائق المسربة إلى 26 مارس 2019 بتوثق اعتداء النظام التركي بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علي سيادة الدول التي تستضيف بعثاته الدلوماسية.وأضاف موسى، هناك أيضا وثائق ظهرت سابقا كشفت تجسس النظام التركي على جيرانه وعلى الدول التي تستضيف بعثاته الدبلوماسية وهناك وثائق تؤكد هذا الكلام.تابع، الوثيقة جديدة المنسوبة للمخابرات التركية تؤكد أنها مارست أعمال التجسس على أكثر من 288 مواطن تركي مقيمين باليونان منهم ضباط شرطة وعسكريين ومدنيين أتراك فروا من بطش أردوغان وعاشوا باليونان وبحسب الوثيقة فإن كل ما حدث كان بعلم وتوجيهات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وتوضح الوثيقة أن أعمال التجسس قام بها ضباط بالمخابرات التركية ودبلوماسيين يعملون بسفارة تركيا باليونان مما يؤكد تغول أردوغان على سيادة دولة أخرى.واستكمل موسى، أردوغان شخص في الأساس كان مخبر مجند من قبل الشرطة التركية على حركة فتح الله جولن، "يعني بإختصار أردوغان مخبر وله رقم في الشرطة التركية لما كان محبوس زمان.. صحيح جماعة الإخوان دي لما تيجي تدرسهم كويس تلاقيهم يامخبرين ياجواسيس يا نخاسين".وفي سياق منفصل، أشاد الإعلامي محمد موسى بالضربة القاصمة التي وجهتها أجهزة الأمن لجماعة الإخوان الإرهابية عقب القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة.وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، الإرهابي محمود عزت القيادي الإخواني هو المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بتنظيم الإخوان الإرهابي، وهو المشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وحتى ضبطه.وتابع، كان من أبرز هذه العمليات حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتي أسفرت عن إصابة ٩ مواطنين خلال عام ٢٠١٥، وحادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس خلال عام ٢٠١٥، وحادث اغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور خلال عام ٢٠١٦، وحادث تفكير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام ٢٠١٩ والتي أسفرت عن مصرع ٢٠ مواطنا وإصابة ٤٧، واضطلاعه بالإشراف على كافة أوجه النشاط الإخواني الإرهابي ومنها الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولى حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام.وأكد موسى أن القبض علي الإرهابي محمود عزت ضربة قاصمة ومحبطة لتنظيم الإخوان الإرهابي، مضيفا أن أبطال الأمن الوطني بوزارة الداخلية وجهوا ضربة قوية للتنظيم بالداخل والخارج.