بتروجت يواجه الشرطة العراقي وديا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
أميره هاشم
Advertisements
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت نظيرة فريق الشرطة العراقي ،في مواجهة ودية ،تقام عصر الأحد ،علي الملعب الرئيسي بستاد بتروسبورت .

ويذكر أن بتروجت تعادل في أولي ودياتة مع البنك الأهلي 1_1، بينما حقق الفوز علي الشرقية في ثاني ودياتة 3_0، وخسر من بني سويف 2_1، وفاز علي بورتو 4-0 في رابع ودياتة على الملعب الفرعي ببتروسبورت علي الملعب الفرعي .

يحتل بتروجت المركز الثالث برصيد 29نقطة ،ومن المقرر أنه سيخوض خمسة جولات،قبل ختام الدور الثاني ،حيث سيواجه الترسانة، ثم يحل ضيفا على كوكاكولا، قبل أن يستقبل منتخب السويس، ويحل ضيفا على النجوم، وسيختتم الموسم بلقاء المريخ.

ولعب الفريق البترولي 17 مباراة، قبل توقف النشاط بسبب الكورونا، حقق خلالهم 8 إنتصارات، و5 تعادلات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبيه، 18 هدف، وعليه 9 أهداف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بتروجت

أخبار تهمك

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية بين ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ ساعة

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

منذ حوالي 6 ساعات

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

منذ حوالي 12 ساعة

باريس سان جيرمان يقدم عرضًا مُغريًا لميسي

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر سيتي ينصب كمين جديد لميسي

منذ أقل من ساعتين

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ أقل من نصف ساعة

بالأسماء.. الأهلي يدرس ضم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتحرك لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مصير ميسي في حال رحيله دون موافقة برشلونة

منذ ساعة و نصف

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

منذ ساعتين

رئيس برشلونة يتلقى ضربة موجهة بسبب ميسي

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الداخلية يعسكر في الإسماعيلية استعدادًا لعودة القسم الثاني

تعرف على نتيجة مسحات كورونا للاعبي بتروجت

بتروجت يتعادل مع البنك الأهلي.. ويلاقي الشرقية وديا

بتروجت يختتم تدريباتة الجماعية استعدادا لودية الشرقية

وديا...بتروجت يسحق الشرقية بثلاثية نظيفة

بتروجت يخسر من بني سويف وديا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:05 م

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

08:56 م

رئيس برشلونة يتلقى ضربة موجهة بسبب ميسي

10:30 م

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

10:33 م

بالأسماء.. الأهلي يدرس ضم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى