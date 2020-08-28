بتروجت يواجه الشرطة العراقي وديا

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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت نظيرة فريق الشرطة العراقي ،في مواجهة ودية ،تقام عصر الأحد ،علي الملعب الرئيسي بستاد بتروسبورت .



ويذكر أن بتروجت تعادل في أولي ودياتة مع البنك الأهلي 1_1، بينما حقق الفوز علي الشرقية في ثاني ودياتة 3_0، وخسر من بني سويف 2_1، وفاز علي بورتو 4-0 في رابع ودياتة على الملعب الفرعي ببتروسبورت علي الملعب الفرعي .



يحتل بتروجت المركز الثالث برصيد 29نقطة ،ومن المقرر أنه سيخوض خمسة جولات،قبل ختام الدور الثاني ،حيث سيواجه الترسانة، ثم يحل ضيفا على كوكاكولا، قبل أن يستقبل منتخب السويس، ويحل ضيفا على النجوم، وسيختتم الموسم بلقاء المريخ.



ولعب الفريق البترولي 17 مباراة، قبل توقف النشاط بسبب الكورونا، حقق خلالهم 8 إنتصارات، و5 تعادلات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبيه، 18 هدف، وعليه 9 أهداف.