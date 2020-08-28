تعرف على مصير ميسي في حال رحيله دون موافقة برشلونة

كشف خوان دي ديوس كريسبو، الخبير في لوائح كرة القدم، عن الشق القانوني لرحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة بدون دفع الشرط الجزائي للفريق الكتالوني.









وقال كريسبو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "بدون رؤية عقد ميسي وشرط الرحيل المجاني في 10 يونيو، لا يمكن قول راي قاطع، لكن على أي حال، إذا قرر ميسي الرحيل دون موافقة برشلونة، والنادي الذي أبرم معه اتفاقًا طلب من الفيفا قيده، فإن الاتحاد الدولي سيمنح اللاعب بطاقة مؤقتة في غضون أيام قليلة؛ لأنه يتم منح أفضلية لمصلحة اللاعبين على العقود".



