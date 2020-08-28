تعرف على مصير ميسي في حال رحيله دون موافقة برشلونة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف خوان دي ديوس كريسبو، الخبير في لوائح كرة القدم، عن الشق القانوني لرحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة بدون دفع الشرط الجزائي للفريق الكتالوني. 


وقال كريسبو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "بدون رؤية عقد ميسي وشرط الرحيل المجاني في 10 يونيو، لا يمكن قول راي قاطع، لكن على أي حال، إذا قرر ميسي الرحيل دون موافقة برشلونة، والنادي الذي أبرم معه اتفاقًا طلب من الفيفا قيده، فإن الاتحاد الدولي سيمنح اللاعب بطاقة مؤقتة في غضون أيام قليلة؛ لأنه يتم منح أفضلية لمصلحة اللاعبين على العقود".

يذكر أن ميسي طلب الرحيل عن النادي الكتالوني مجانًا، وفقًا لبند في العقد يسمح له بالفسخ حتى 10 يونيو الماضي، ويعتمد ميسي على أن أزمة فيروس كورونا أدت لتأجيل نهاية الموسم الكروي 3 أشهر، ما يعني استمرار فعالية بند الفسخ وفقًا للمواعيد الجديدة.

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