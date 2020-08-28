بالأسماء.. الأهلي يدرس ضم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تبحث إدارة النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن صفقات الفريق الكروي الأول، التي يدرس فايلر ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح المصدر أن رجب بكار ظهير أيمن نادي بيراميدز، ضمن أبرز المرشحين للانضمام للأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث رحب اللاعب بالذهاب إلى القلعة الحمراء.

وتابع المصدر أن أسامة جلال لاعب إنبي مرشح أيضا للانتقال للأهلي، والخيار الثاني أحمد أيمن منصور.

ويُعد اللاعب الثالث المرشح للأهلي فهو أحمد رمضان بيكهام مدافع فريق وادي دجلة.

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فايلر رجب بكار الأهلي أسامة جلال

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