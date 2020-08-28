محمد موسى: المحافظون حرصوا على استقبال المصلين في أول جمعة

قال الإعلامي محمد موسى إن عدد من المحافظين حرصوا على أداء أول صلاة الجمعة بالمساجد بعد جائحة فيروس كورونا في مختلف المحافظات، لافتا أنهم كانوا جميعًا حريصون على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.





وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، محافظة القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان أشرف بنفسه على متابعة وتجهيز المساجد وتعقيمها وتطهيرها لاستقبال المصلين بهدف أن يكون كل شيء مطابق للإجراءات الاحترازية.





تابع، كما حرص اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أيضًا على أداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر لمتابعة قيود فيروس كورونا ومدى التزام المصلين بالتعلميات الوقائية ومتابعة عملية تطهير وتعقيم وتجهيز المساجد لأداء صلاة الجمعة، لافتا إلى أن المصلين كانوا يعيشون في فرحة عارمة بعد فتح المساجد.





وفي سياق منفصل، أعرب الإعلامي محمد موسى عن سعادته بعودة أول صلاة جمعة بعد توقف دام لنحو 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.





وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، اليوم هو عيد لكل المسلمين وفرحة لا تقدر بثمن بعد وداع العمل بآذان النوازل وعودة الحياة داخل المساجد إلى طبيعتها مشددا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقاية للحفاظ على صحة المصلين وسلامة المجتمع.



