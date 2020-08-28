مرتضي منصور يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء.. ويشكر أشرف صبحي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي على توجيه رسالة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وذلك على هامش افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي اليوم.

وقال رئيس النادي :"لدي رسالة عتاب ومحبة  لرئيس الوزراء بسبب عدم حضوره النادي اليوم".

وتابع :"الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أوضح لي أنه جاء بالنيابة عنه وأن معالي رئيس الوزراء في مهمة بالإسكندرية". 

وأضاف :"أكن كل الاحترام والتقدير لرئيس الوزراء على المجهود الذي يبذله وأتمنى أن يقوم بزيارة للنادي عقب إنهاء أعماله لأن أعضاء الجمعية العمومية ينتظرون زيارته باعتباره ابن من أبناء النادي.

وفي نفس السياق، ووجه منصور الشكر لوزير الشباب والرياضة ، الدكتور أشرف صبحي على الدعم المعنوي الكبير لنادي الزمالك وحرصه على المجيء رغم الإرهاق الذي يعاني منه.

ووعد رئيس الزمالك، وزير الرياضة، بأنه سيتم إنشاء فرع النادي في السادس من أكتوبر خلال عام من الآن.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور رئيس الزمالك الزمالك اخبار الزمالك

أخبار تهمك

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين

مانشستر سيتي ينصب كمين جديد لميسي

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة تبادلية بين ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

باريس سان جيرمان يقدم عرضًا مُغريًا لميسي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتحرك لضم نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

منذ حوالي 9 ساعات

أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

"والله بعودة يا صالح".. متى كان آخر ظهور لصالح جمعة مع الأهلي قبل لقاء المصري؟

منذ ساعة

يويفا يصدم محمد صلاح بشأن قائمة الأفضل في أوروبا

منذ ساعة

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

منذ 37 دقيقة

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على موعد تتويج الأهلي رسميًا بلقب الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يستقر على إجراء تعديل إضطراري في تشكيل الأهلي أمام المصري

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يسابق الزمن لاستعادة نجم الفريق قبل موقعة الرجاء

منذ 33 دقيقة

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

الزمالك يوجه دعوة لوزير الرياضة لحضور وضع حجر الاساس بفرع أكتوبر

"جورج" يطلب تأجيل "عمومية" الزمالك بسبب "عضويات" مرتضى

مرتضى منصور يغادر الزمالك غاضبا ويتوجه لمقابلة وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يتدخل في أزمة مرتضى منصور

مرتضى: اليوم أبدأ صفحة جديدة مع الصحفيين.. وأشكر صبحي بعد اعتماد اللائحة

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والترجي على ستاد القاهرة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

مانشستر سيتي ينصب كمين جديد لميسي

09:05 م

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

08:30 م

الأهلي يتحرك لضم نجم الزمالك

08:00 م

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

07:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى