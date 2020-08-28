مرتضي منصور يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء.. ويشكر أشرف صبحي

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي على توجيه رسالة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وذلك على هامش افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي اليوم.





وقال رئيس النادي :"لدي رسالة عتاب ومحبة لرئيس الوزراء بسبب عدم حضوره النادي اليوم".





وتابع :"الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أوضح لي أنه جاء بالنيابة عنه وأن معالي رئيس الوزراء في مهمة بالإسكندرية".





وأضاف :"أكن كل الاحترام والتقدير لرئيس الوزراء على المجهود الذي يبذله وأتمنى أن يقوم بزيارة للنادي عقب إنهاء أعماله لأن أعضاء الجمعية العمومية ينتظرون زيارته باعتباره ابن من أبناء النادي.





وفي نفس السياق، ووجه منصور الشكر لوزير الشباب والرياضة ، الدكتور أشرف صبحي على الدعم المعنوي الكبير لنادي الزمالك وحرصه على المجيء رغم الإرهاق الذي يعاني منه.



