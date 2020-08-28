ترشح ترامب للرئاسة وإصابة نجل رئيس.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

شهد الأسبوع المُنصرم عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول، من بينها السجن مدى الحياة لمنفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا، وإعلان الحزب الجمهوري ترشح دونالد ترامب للانتخابات الأمريكية 2020 بشكل رسمي.





الحزب الجمهوري يعلن ترشح ترامب للانتخابات الأمريكية 2020





أعلن الحزب الجمهوري، يوم الإثنين، ترشح دونالد ترامب لتولى فترة رئاسية ثانية، وكان ترامب، حذر في وقت سابق من تعرضه لعملية تزوير خلال خوضه الانتخابات الأمريكية المقبلة، واتهم الحزب الديمقراطي بالتجسس على حملته الانتخابية.





وأبدى 27 عضوا جمهوريا سابقا في الكونجرس الأمريكي، بينهم السناتور السابق جيف فليك، تأييدهم للمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن في أول أيام المؤتمر العام للحزب الجمهوري، وذلك في أحدث صفعة للرئيس دونالد ترامب يسددها إليه أعضاء في حزبه.





إصابة نجل الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا





أعلنت وسائل إعلام برازيلية يوم الثلاثاء، إصابة فلافيو، نجل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، بفيروس كورونا، ليصبح خامس أفراد العائلة، الذي يصاب بالعدوى.





انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة للأمم المتحدة في العراق





كشفت السلطات العراقية، يوم الأربعاء، انفجار عبوة ناسفة على سيارة تابعة للأمم المتحدة في ناحية برطلة الواقعة ضمن محافظة نينوى بشمالي البلاد، ومن جانبها قالت شرطة نينوى، إن عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية انفجرت على عجلة تابعة للأمم المتحدة كانت موضوعة إلى جانب الطريق العام ( موصل - اربيل ) قرب قرية شاقولي التابعة لناحية برطلة.





السجن مدى الحياة لمنفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا





قضت المحكمة بالسجن مدى الحياة دون إفراج مشروط على برنتون تارانت مرتكب مذبحة المسجدين في نيوزيلندا في 15 مارس عام 2019.





وهاجم تارانت، ويحمل أسلحة نصف آلية، المصلين أثناء صلاة الجمعة، وبث هجومه عبر فيسبوك على الهواء مباشرة، وقتل 51 شخصا، وأصاب العشرات، ويعد هذا أول حادث هجوم بإطلاق نار ضد مجموعات في نيوزيلندا منذ مجزرة راوريمو عام 1997، ويعد حادث إطلاق النار الأكثر دموية في تاريخ نيوزيلندا الحديث، وقد وصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردرن وعدد من الحكومات في العالم الحادث بأنهُ هجوم إرهابي.





استقالة رئيس الوزراء الياباني





أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أنه سيستقيل من منصبه بسبب مشاكل صحية، بعد ثمان سنوات قضاها في رئاسة الحكومة عقب فوز حزبه بانتخابات 2012 ليكون رئيس الوزراء رقم 96 في تاريخ اليابان.





روسيا تطرد دبلوماسيا نرويجيا بتهمة التجسس





قامت السلطات الروسية بطرد دبلوماسيا نرويجيا بتهمة التجسس، اليوم الجمعة بعد بعدما استدعت السفير النرويجي في موسكو، بسبب قرار الجانب النرويجي إبعاد دبلوماسي روسي.



