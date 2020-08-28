رشا مهدي تخضع لجلسة تصوير جريئة (صور)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:27 م
رشا مهدي
رشا مهدي
مصطفى فكيه
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خضعت الفنانة رشا مهدي، لجلسة تصوير جديدة، وشاركتها مع جمهورها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ارتديت "مهدي" في الصور بدي أبيض قصيرا وهوت شورت وكارديجان ملائم لاطلالتها الجريئة، وتركت شعرها بطريقة جذابة.

واكملت رشا مهدي جمال اطلالتها بلمسات هادئة من الميكب بالالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال وجنتيها بالماسكرا والآي لاينر.

يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي، مشاركتها في مسلسل "طاقة نور" وهو من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.
رشا مهدي تخضع لجلسة تصوير جريئة (صور)
رشا مهدي تخضع لجلسة تصوير جريئة (صور)
رشا مهدي تخضع لجلسة تصوير جريئة (صور)
رشا مهدي تخضع لجلسة تصوير جريئة (صور)
رشا مهدي تخضع لجلسة تصوير جريئة (صور)
رشا مهدي تخضع لجلسة تصوير جريئة (صور)
رشا مهدي تخضع لجلسة تصوير جريئة (صور)
رشا مهدي تخضع لجلسة تصوير جريئة (صور)

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مسلسل طاقة نور رشا مهدي جلسة تصوير لرشا مهدي

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