10 أكتوبر.. بدء امتحانات التصفية والمؤجلين لطلاب جامعة الأزهر

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:49 م
شيخ الأزهر - أرشيفية
شيخ الأزهر - أرشيفية
محمود الجلاد
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أكدت جامعة الأزهر، أن هناك استعدادات مكثفة بجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ لبدء امتحانات التصفية للفرق النهائية بمختلف الكليات. 

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أن الامتحانات تبدأ في العاشر من أكتوبر القادم لجميع طلاب التصفية.

كما أوضح المركز الإعلامي أن الطلاب المؤجلين من امتحانات الدور الأول والتي أجريت في 4 يوليو الماضي وحتى 28 من الشهر نفسه؛ متاحٌ لهم أداء الامتحانات مع زملائهم من طلاب التصفية في العاشر من أكتوبر القادم. 

وأضاف المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن الامتحانات تجرى على ثلاثة أيام أسبوعيًّا: (الأحد - الثلاثاء - الخميس) أو(السبت - الاثنين - الأربعاء) مؤكدًا أن إدارة الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة كلٌّ في موقعه وعمداء الكليات يتابعون عن كثب الإجراءات الاحترازية التى تتم في إطار حرص الجامعة على تهيئة المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن هناك غرفة عمليات تتابع الجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات؛ من رش وتطهير وتعقيم لكليات وقاعات الامتحانات كافة، إضافة إلى التأكيد على استخدام الماسكات والمطهرات، بجانب مراعاة التباعد الاجتماعي في لجان الامتحانات بجميع الكليات.

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