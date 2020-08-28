في نقاط.. كل ما تود معرفته عن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

على مدى 5 أيام، أجرت الأكاديمية الوطنية للتدريب، المقابلات الشخصية، لقبول الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بدءا من يوم السبت الماضى، شارك خلالها 686 مُتقدما للالتحاق بالبرنامج.





وشكلت الأكاديمية الوطنية للتدريب لجان المقابلات الشخصية بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، فى إطار حرص الدولة المصرية على تأهيل وتمكين العاملين بالجهاز الإدارى فى شتى المجالات.





وقالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، هو أحد أهم منتجات الأكاديمية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ تم إعداده وتصميميه لكى يكون قاطرة التقدم، ونبراس أمل، ومصنع قيادات المستقبل، وشارك فى إعداد البرنامج العديد من الخبرات الأجنبية بالإضافة إلى المصرية، لافتة إلى أن الآلاف يتبارون لحجز مقعد فى البرنامج، ولكن ينجح فى تحقيق هذا المأرب النخبة فقط، نخبة تعول عليها الدولة لتحقيق التقدم والازدهار، فالاجتهاد والمثابرة والإيمان بالحلم هم السبيل للانضمام إلى لبرنامج.





وفيما يلى من سطور، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين:





يهدف البرنامج إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة فى رسم السياسات، وإدارة عملية اتخاذ القرار، وتطبيق نمط تفكير حديث يتماشى مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.





يستهدف البرنامج الفئة العمرية بين 30 إلى 45 عاما.





يشترط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.





يشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة جامعية.





يجب أن يكون المتقدم من بين العاملين بالدولة، من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو من العاملين فى الجامعات من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، والعاملين فى قطاع الأعمال والقطاع العام، أوالهيئات العامة والشركات القابضة أو التابعة، ويجب إرفاق بيان الحالة الوظيفية.





يلزم تسليم نسخة مصورة من درجة "TOEFL" محلية بحد أدنى 450 نقطة أو من "AMIDEAST IELTS" بحد أدنى 5.4 من المجلس الثقافى البريطانى.





لا بد على المتقدم اجتياز الاختبارات، وتشمل اختبار اللغة العربية، والمعرفة العامة، والسمات الشخصية.





يجب اجتياز المتقدم للمقابلات الشخصية المشروطة باجتياز المراحل السابقة.





يتضمن برنامج التدريب محاضرات وورش عمل وتدريب عملى، إلى جانب الزيارات الخارجية ومشروعات التخرج.





لا يغفل البرنامج الجانب الرياضي ورفع اللياقة البدنية بشكل عام للمتدربين، فضلا عن الجانب الفنى والثقافى، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية.





يقدم البرنامج بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لإضفاء بعد دولى، ونقل الخبرات للمتدربين، منها: المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا، مركز جينيف للسياسات الأمنية، ومعهد تطوير الموارد البشرية بكوريا الجنوبية.





تكون أفضلية القبول للمتقدمين أصحاب الإنجازات العلمية أو الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.



