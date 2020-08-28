بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد بنصف نهائي دوري الأبطال

يستعد النادى الأهلى لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 26 سبتمبر القادم.





ويرغب النادى الأهلى فى استعادة جناح الفريق حسين الشحات خلال الفترة المقبلة من أجل المشاركة أمام الوداد البيضاوي المغربي فى نصف النهائي أو اللحاق بالمباراة النهائية فى حال صعود المارد الأحمر.





وسينتظم حسين الشحات فى تدريبات تأهيلية بعدما أجري جراحة الفتاق خلال الفترة الماضية وغيابه عن المباريات الأخيرة للفريق، وتقرر خضوع اللاعب لمسحة طبية الأسبوع المقبل على أن يبدأ برنامج التأهيل بعد ظهور نتيجة المسحة ويؤدى البرنامج التأهيلى لمدة أسبوعين.





وسيكون الشحات جاهز بنسبة كبيرة لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها فى 26 سبتمبر مباراة الذهاب و 3 أكتوبر لقاء الإياب.



