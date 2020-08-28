خبير أمني: القبض على محمود عزت ضربة أمنية ناجحة (فيديو)

قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن إلقاء القبض على الإرهابي محمود عزت هي ضربة أمنية ناجحة ومخططة، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يكون هذا القبض نتيجة جهود أكثر من سنة من تعقبه لإسقاط رجل بهذا الحجم والقيمة لدى التنظيم الدولي.





وأضاف زكي في اتصال هاتفي على الفضائية الأولى المصرية أن الإرهابي محمود عزت هو المسؤول عن تأسيس الجناح المسلح بتنظيم الإخوان الإرهابي، موضحًا أنه ارتكب العديد من الجرائم بحق الوطن، مستطردًا "الإرهابية لن تنتهي بكبسة زر وهدفهم إجهاض تقدم الدولة المصرية ومؤسساتها".





وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا صباح اليوم قالت فيه إنه استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التي تتولي إدارة التنظيم الإخواني علي المستويين الداخلي والخارجي، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان، ومسئول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه علي الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.





وقال بيان الداخلية إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم مداهمة الشقة وضبط الإخواني، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور علي العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي علي البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.



