تحذيرات عاجلة ونصيحة مهمة من الأرصاد بشأن طقس الغد

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة طقس غدًا السبت، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها علي ضرورة البقاء في المنازل.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا السبت طقس حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة، أن جنوب وشمال الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة، وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وأبرز الظواهر الجوية غدا السبت والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي خليج السويس مما يؤدي الي اضطراب الملاحة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية

وعن درجات الحرارة غدًا السبت، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشار الصحة طقس السيت حالة الجو بيان بحالة الجو الطقس غدا الارصاد

أخبار تهمك

نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل

منذ أقل من ساعة

أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

منذ ساعة و 14 دقيقة

نيمار يوجه رسالة غامضة إلى ميسي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. صالح جمعة يزين قائمة الأهلي لمواجهة المصري

منذ نصف ساعة

الأهلي يتلقى نبأ سار بسبب الشحات ويحدد موعد عودته

منذ حوالي 4 ساعات

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

منذ حوالي 7 ساعات

بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. الغائبون عن الأهلي أمام المصري البورسعيدي

منذ حوالي 4 ساعات

سواريز يكسر حاجز الصمت برسالة نارية لبرشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة دفاعية على طاولة الأهلي لتعويض إصابة متولي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بعد الخسارة أمام المقاولون

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يستقر على إجراء تعديل إضطراري في تشكيل الأهلي أمام المصري

منذ أقل من ساعة

الصحة تكشف ضوابط عودة المدارس في زمن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة المصري البورسعيدي بالدوري

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الأهلي يفتح ملف مفاوضاته مع نجم بيراميدز من جديد

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة وتحذر من موجة حارة

تقلبات جوية.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل بسبب هذه الظاهرة

الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الأسبوع المقبل

الأرصاد تطلق تحذيرات عاجلة بشأن طقس الأيام المقبلة

الرطوبة تصل لـ75%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:11 م

أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

فايلر يستقر على إجراء تعديل إضطراري في تشكيل الأهلي أمام المصري

05:31 م

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بعد الخسارة أمام المقاولون

05:57 م

نيمار يوجه رسالة غامضة إلى ميسي

05:01 م

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

12:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى