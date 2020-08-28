عاجل.. صالح جمعة يزين قائمة الأهلي لمواجهة المصري

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:53 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ السبت على استاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر.

فيما استبعد فايلر كلا من :-

محمد محمود وحسين الشحات ومحمود متولي للإصابة، وأحمد فتحي ومحمود كهربا وأليو ديانج للإيقاف، وشريف إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور لنهاية تعاقدهم مع الأهلي.




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