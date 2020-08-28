الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا لاعبيه قبل مواجهة المصري

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سلبية جميع التحاليل الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة المصري، بالدوري العام.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري تحليل دم عقب المران الصباحي، الذي أقيم أمس ‏على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء تحاليل ‏لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.‏

ويختتم الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري العام.

ويحل الأهلي ضيفًا على المصري البورسعيدي، مساء غدٍ السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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