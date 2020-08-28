شركة مياه الشرب بالقاهرة: قطع المياه عن عدد من المناطق اليوم لمدة 12 ساعة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:46 م
قطع المياه عن مناطق القاهرة الكبري
قطع المياه عن مناطق القاهرة الكبري
الفجر الاقتصادي
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كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه  اليوم الجمعة عن عددد من المناطق وهي  "الحي السابع، الحي السادس، المنطقة الأولى، جامعة الأزهر، مستشفى التأمين الصحي، امتداد رمسيس 1-2، الجبل الأخضر".

وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه عن تلك المناطق  سيبدء اعتبارا من الساعة الرابعة عصر اليوم، وحتى الرابعة فجر غد السبت ولمدة 12 ساعة، مشيرة إلى أن اسباب الانقطاع يرجع لتنفيذ أعمال كباري بمنطقة مدينة نصر الأمر الذي يستلزم معه تحويل مسار خط مياه قطر 600 بشارع الخليفة القاهرة مع شارع الطيران.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

هذا وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

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